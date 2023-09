Guerra Russia-Ucraina | notte di attacchi con droni su navi russe

- ndr ) potrebbe portare la miope Casa Bianca a unaestesa con la, che nessuno vuole", ha affermato Hersh in un materiale pubblicato sulla piattaforma Substack.Tempistiche che coinciderebbero con l'ipotesi che Vladimir Putin non fermerà laprima delle elezioni indel 18 marzo. Poi si potrebbero aprire nuovi scenari. Zuppi sfrutta un ...... a cui non dovrebbero partecipare esclusivamente Stati Uniti e, ma anche Paesi come la Cina. ... Secondo Scholz, unanucleare significherebbe infatti la fine di alcuni Paesi e, ...Dietro le quinte dell'orribiled'Ucraina, si stanno rimescolando le pedine della scacchiera mondiale, con un'unica certezza: come nel 1950 - 1953, la triplice Corea del Nord -- Cina si ...

La Corea del Nord appoggia l'invasione russa dell'Ucraina e fornirà munizioni a Mosca, che in cambio aiuterà Pyongyang nelle sue ambizioni spaziali. Ma nonostante i proclami ideologici, i due paesi ha ...