Guazzabuglio “International street food Italia” | tutto rinviato

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“L’, inizialmente in programma a partire da sabato 16 settembre, fino a lunedì 18, nella “Smile Arena” di Campo Genova, è statoa data da destinarsi. Il nuovo appuntamento sarà comunicato nei prossimi giorni”. E’ quanto si legge nella nota inviata dall’amministrazione comunale di Avellino. Le motivazioni – almeno per ora – non sono state annunciate ma guardando agli appuntamenti del weekend in città l’arcano appare svelato. Domenica sera (ore 20.45) è in programma la gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C, Girone C tra Avellino e Foggia. Un match sentito al punto tale che nella giornata odierna il GOS (Gruppo operativo sicurezza) ha annunciato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Puglia. Ecco quanto si ...