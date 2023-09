ha perciò ricominciato a lavorare alla City Football Academy in vista del prossimo impegno post pausa nazionali, quello che il City affronterà in trasferta in casa del West Ham sabato 16 ...L'allenatore è rientrato in Inghilterra dalla Spagna ROMA - Pepè tornato ad allenare il Manchester City, dopo l'intervento alla schiena del mese scorso e la successiva riabilitazione. L'allenatore è rientrato in Inghilterra dalla Spagna ed è tornato ...Pepè finalmente tornato alla guida del Manchester City . Dopo l'operazione alla schiena alla quale si era sottoposto tre settimane fa e che l'aveva tenuto lontano dalla panchina, il tecnico ...Dopo aver espresso un calcio che ha impressionato Pep" veloce, aggressivo, esteticamente ... anche per via della lingua; quella di Manuel Locatelli chein Nazionale e candidamente ...

Guardiola torna ad allenare il City dopo l'intervento: come sta Corriere dello Sport

Calcio: Manchester City. Guardiola torna ad allenare dopo intervento Tiscali

ROMA - Il Manchester City ha ritrovato Pep Guardiola. L'allenatore catalano, infatti, è tornato ad allenare la squadra dopo l'intervento alla schiena del mese e la successiva riabilitazione svolta in ...Il centrocampista francese non è l'unico caso di utilizzo di sostanze proibite nel calcio. Da Maradona ai problemi di Flachi, ripercorriamo ...L’aspetto più importante con un allenatore è il rapporto umano è buono precisa e per fortuna con Guardiola tutto questo c’è ... lo aveva ripreso davanti alle telecamere quando sono tornati negli ...