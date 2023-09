Guardiani della Galassia | Dave Bautista elogia Chris Pratt

(Di giovedì 14 settembre 2023) In Marvel Studios: Assembled - The Making of Guardians of the Galaxy Vol. 3parla del suo rapporto conaffermando che è uno dei migliori attori con cui ha mai lavorato. Il 13 settembre è uscita una nuova puntatadocu-serie antologica che, dal 2021, racconta il making of dei più amati film e serie tv Marvel, Marvel Studios: Assembled, e nell'episodio The Making of Guardians of the Galaxy Vol. 3racconta com'è stato lavorare con il collegandolo per la sua energia. "Trovo complicato dire come sia per me lavorare conperché i nostri personaggi, ma anche il nostro modo di recitare e le nostre personalità sono molto diverse, come lo yin e ...

... ma anche il nostro modo di recitare e le nostre personalità sono molto diverse, come lo yin e lo yang ", dice Dave Bautista , che nella saga diGalassia Vol. 3 interpreta Drax. In ...Le proteste dei giovani nelle piazze non hanno scalfito l'unità del blocco sociale che sostiene dal 1979 il regime, con irivoluzione e le loro potenti fondazioni economiche nella ...... arrivando a stabilire ciò che il Papa può o non può dire, e presentandosi come garantilegittimità e dell'unitàfede. In fondo, la forma mentis di cui essi si considerano...Una delle star diGalassia Vol. 3 non pensava che il suo personaggio avrebbe avuto molto spazio nell'ultimo capitolotrilogia Marvel di James Gunn . E invece, racconta, è stata piacevolmente ...

Guardiani della Galassia 3: il cast parla della fine della trilogia BadTaste.it Cinema

Guardiani della Galassia 3, una star sorpresa dal suo screen time ... Movieplayer

"Trovo complicato dire come sia per me lavorare con Chris perché i nostri personaggi, ma anche il nostro modo di recitare e le nostre personalità sono molto diverse, come lo yin e lo yang", dice Dave ...Un anno di proteste dopo la morte di Mahsa Amini non ha scalfito la teocrazia iraniana, che si è asserragliata. Teheran ha rinsaldato i legami con la Russia e ha fatto pace con il nemico saudita grazi ...Nel nuovo Marvel Studios Assembled dedicato a Guardiani della Galassia 3, il cast del film ha parlato dell'ultimo film della trilogia ...