Grosso al Lione | è fatta | domenica in tribuna | l'esordio a Brest Gattuso beffato

Fabio Grosso è reduce da una grande stagione sulla panchina del Frosinone. I ciociari con il romano in panchina sono riusciti a conquistare la Serie A. Secondo l'Equipe, il Lione e Fabio Grosso avrebbero trovato l'accordo che legherà l'ex allenatore del Frosinone, nonché anche ex giocatore dei francesi, al club d'oltralpe. Grosso dovrebbe già essere allo stadio Groupama domenica. Secondo quanto riportato da l'Equipe, il prossimo allenatore dell'Olympique Lione sarà Fabio Grosso. Il campione del mondo del 2006, nella mattinata di oggi, avrebbe raggiunto l'accordo con il Lione.

L'Equipe - C'è l'accordo, Fabio Grosso allenerà il Lione. Domenica sarà allo stadio TUTTO mercato WEB

Ligue 1, il Lione "scarta" Gattuso e sceglie Grosso come tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

