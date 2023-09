“Griselda” | ecco la nuova serie con Sofia Vergara

(Di giovedì 14 settembre 2023) La, in sei episodi arriva nel 2024 Netflix ha rilasciato le prime immagini di Sofíanei panni diBlanco nella minicomposta da 6 episodiè anche co-creatrice e produttrice esecutiva insieme a Eric Newman (Narcos) e al regista Andrés Baiz. Ladebutterà a gennaio 2024su Netflix. Il co-creatore e produttore esecutivo Eric Newman dichiara: “Come immigrata colombiana e madre single che è arrivata in America e ha costruito un impero, Sofía condivide l’aspetto personale di questo personaggio, e la sua passione nel raccontare la sua storia è stata senza dubbi la forza trainante di questo progetto. Ciò che sorprenderà davvero gli spettatori è il modo in cui riesce a racchiudere questa totale oscurità nella sua performance, ...

L'attrice colombiana, che ha fatto fortuna con la commedia, debutta in tv con un ruolo inedito: la narcotrafficanteBlanco.le prime foto con la protagonista della miniserie che arriverà in streaming dal prossimo gennaioLa serie tv Netflixè ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombianaBlanco:le prime immagini ...Le memorie di quei tour sono giunti fino a noi: quelli delle vicende die Gualtieri ...le prime anticipazioni sugli appuntamenti e gli ospiti attesi alla terza edizione. Grazie alla ...il programma di appuntamenti culturali e musicali del Settembre Saluzzese per la Festa di San ...Paolo Sottocorona in collaborazione con DATAMETEO ore 16.30 alla Castiglia STORIA DII nfo:...

Griselda, ecco Sofia Vergara madrina della droga colombiana nelle ... Spettacolo.eu

Griselda, Sofía Vergara è la madrina dei cartelli della droga nella ... Sky Tg24

Netlflix rilascia le prima immagini ufficiali della nuova serie Griselda, con protagonista Sofía Vergara. Diretto da Andrés Baiz ...Netlflix rilascia le prima immagini ufficiali della nuova serie Griselda, con protagonista Sofía Vergara. Diretto da Andrés Baiz ...Hair stylist per i vip della Mostra internazionale di arte cinematografica, l'altra anima di Griselda-Parrucchieri Vignaroli racconta il suo ...