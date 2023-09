Gratteri va a Napoli | ma il Csm si spacca

(Di giovedì 14 settembre 2023) Come da previsioni della vigilia, Nicolaè stato eletto procuratore di. Il plenum del Csm però si èto, con il vincitore che ha raccolto 19 voti contro first appeared on il manifesto.

Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d'Italia. Il posto di procuratore diera scoperto da quasi un anno e mezzo, da quando Giovanni Melillo lo aveva lasciato per assumere l'incarico di capo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.Il Csm nominaprocuratore capo di. Ma nel voto c'è una spaccatura L'aggravamento delle condizioni di salute del padrino di Cosa Nostra ha portato lo staff medico dell'ospedale ad ...++È IL NUOVO PROCURATORE DI++ NICOLA- E' Nicola, 65 anni, il nuovo procuratore di. Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d'Italia.Roma, 13 set. " "Complimenti vivissimi al dottor Nicolaper il suo nuovo e prestigioso incarico di procuratore capo di. I miei ossequi e auguri di buon lavoro. Saremo al suo fianco nella battaglia per garantire legalità e giustizia in ...

NAPOLI – La brezza calabrese, portatrice di un’essenza di giustizia e determinazione, soffia ora sulle coste partenopee. Napoli accoglie un baluardo della giustizia calabrese, un faro che ha brillato ...Nicola Gratteri, noto per le sue inchieste contro la 'ndrangheta, è stato nominato procuratore di Napoli. Ha ricevuto molti messaggi di congratulazioni e auguri per il suo nuovo incarico. Gratteri è ...Commenti positivi nei confronti del neo procuratore di Napoli giungono in maniera trasversale da gran parte della politica ...