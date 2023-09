Gratteri procuratore di Napoli ma il Plenum del Csm si divide | decisivo l' ok di Pinelli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ha vinto la sua competenza nel contrasto alle mafie, la sua vita spesa in una trincea perenne. Nicolaè il nuovodi, grazie a un consenso ampio e trasversale: ha...

Nicolaè il nuovocapo di Napoli. La nomina, avvenuta a maggioranza, arriva da una riunione del plenum del Consiglio superiore della magistratura nel corso della quale ci sono ...Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d'Italia. Il posto didi Napoli era scoperto da quasi un anno e mezzo, da quando Giovanni Melillo lo aveva lasciato per assumere l'incarico di capo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il procuratore di Catanzaro nominato dal Csm. Esulta il centrodestra, sinistra in ordine sparso ...Tutto confermato. Per volontà del Consiglio superiore della magistratura il pm calabrese prenderà il posto di Giovanni Melillo alla guida della procura partenopea ...Nicola Gratteri, 65 anni, è il nuovo procuratore di Napoli. Con 19 voti, ha battuto Giuseppe Amato e Rosa Volpe. Gratteri ha svolto numerose indagini antindrangheta e ha espresso la sua visione per la ...