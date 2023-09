Gratta e vince due milioni a Verona | i colleghi gli fanno causa E in tribunale scoppia la rissa

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ha vinto duedi euro ale Vinci e ha incassato il premio . Il sogno di tutti ma c'è un ma.... Perché sembrerebbe che per quella vincita doveva essere divisa , l'operaio è finito in ...

La vicenda I tre operai avevano comprato un pacchetto die Vinci in comune , con l'accordo di dividere eventuali premi. Il 22 febbraio del 2021, però, tra quei biglietti c'è quello cdella ...Finisce una amicizia, e finisce in tribunale. Tutta colpa di une vinci fortunato, anzi fortunatissimo. Un operaio nel Veronese2 milioni di euro ma la gioia dura poco, perché due amici nonché colleghi di lavoro una volta ricevuta la notizia hanno ...Grazie a une vinci da 5 euro arriva la vincita di 500mila euro. E' successo nei giorni scorsi a Solarolo. La notizia arriva dalla tabaccheria Miky e Cristian con i titolari che martedì nella buchetta del ...... come dicevamo, il governo abbia deciso di modificarla per farla diventare più simile a une ... Quanto si: i premi. Ogni settimana si possono vincere 15 premi da 25mila euro per chi compra, ...

Gratta e vince due milioni a Verona, i colleghi gli fanno causa: «Il premio andava diviso». E in tribunale vol ilmessaggero.it

I tre (ex) amici e il gratta e vinci conteso da 2 milioni di euro Today.it

Ha vinto due milioni di euro al Gratta e Vinci e ha incassato il premio. Il sogno di tutti ma c'è un ma....Perché sembrerebbe che per quella vincita doveva essere divisa, l'operaio è finito in ...Chi non ha mai sognato di vincere una somma da capogiro investendo pochi euro È esattamente ciò che è riuscito a fare un anonimo impiegato, che ha vinto 1,4 milioni ...Una vincita con un doppio importante significato. A regalarla è stato un biglietto del Gratta e Vinci “Il Miliardario” e il sorriso è doppio perché il tagliando è stato acquistato a Solarolo, in ...