Grandinate a Gerenzano | aiuti a famiglie e imprese | prestiti agevolati e rate sospese

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 14 settembre 2023) Agevolazioni bancarie per chi ha subito i danni del maltempo: è quanto hanno concesso tre banche divenendo incontro ai cittadini che hanno subito ingenti danni per ledi luglio. Invitati in municipio dal sindaco Stefania Castagnoli, i dirigenti delle sedi locali di Banco Bpm, Bper Banca e Crédit Agricole, per chiedere loro ...