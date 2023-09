Grande Fratello | tensione tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin | “Secondo me soffri questa cosa”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 14 settembre 2023)mattina c’è stato un confronto train merito a unasuccessa ieri sera, con le due che hanno poi parlato in generale anche dei primi giorni di convivenza all’interno della casa del. In particolar modo, le inquiline si sono focalizzate sulla cucina, occupata per la maggior parte del tempo dache, siccome di mestiere fa la chef in un importante ristorante di Milano, le fa piacere cucinare per tutti. Male ha spiegatolei non va bene del suo operato. Discussione tra: ...