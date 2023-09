Grande Fratello | sondaggi 15 settembre 2023 | chi è il preferito del pubblico

Nel titolo e nello sviluppo il film ricorda unclassico: Mamma ho perso l'aereo . Dice ... E' il diminutivo di "" in inglese, con cui si appellano i giovani tra loro. E' la storia del ...... ha raccontato al Messaggero, "ho trovato, con miostupore, un'enorme somma di denaro in lire: 245 milioni e 218mila per la precisione. Mionon mi aveva mai informato della sua ...Tutte le registe selezionate esprimono undesiderio di autoconsapevolezza e di incontro ... Adelaida affronta suoÁngel che è disposto a vendere la proprietà ancestrale della famiglia. ...Mioera unrisparmiatore 'Mentre con mio figlio Luca stavo sgomberando questo piccolo appartamento a Roma, per poi fare dei lavori di ristrutturazione', ha raccontato l'ex commissario ...

Il nuovo Grande Fratello continua il suo corso nei primi giorni di trasmissione, ma si sta già confrontando con una situazione problematica che coinvolge uno di quelli che sembra già essere tra i ...Durante un momento di chiacchiera con Giselda e Angelica, Rosy rivela al Grande Fratello che Chin non è il suo cognome Nella Casa del GF i concorrenti si lasciano andare alle prime confidenze. Gli ...Al Grande Fratello nascono le prime "coppie": i fan non hanno alcun dubbio sulle ship, una nella Casa e l'altra nel tugurio.