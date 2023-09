Governo | Orlando | ' tassi Bce | niente soldi | caos migranti e Meloni difende Dio con Orban'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Cronaca della giornata: la Bce alza ulteriormente irischiando la recessione, mancano iper il taglio al cuneo fiscale e per la sanità, l'immigrazione è fuori controllo e Salvini se la prende con l'Europa (non ci sono più i buonisti al), la premier è are Dio cona Budapest". Così Andreasu Fb.

"Parallelamente si aprirà con ilil confronto sulle opere di accompagnamento, partendo da ... La lista è stata presentata ufficialmente dal vicesegretario nazionale del Pd Andreae dal ...Un consenso non scontato e non necessario, un segnale che il"benedice" questa scelta - ... incarico per il quale poi fu scelto Andrea. Il "suo" candidato Carbone lo ha sostenuto ...È andato in scena recentemente quello delMeloni,dopo la visita della PdC - 31 agosto - e ... Allo spot non credono neanche i consiglieri: Giacalone,e Coppola che rinnova la richiesta ...... governatore della Liguria e commissario delper la realizzazione del rigassificatore (nominato dalDraghi), ha dato a Fabio Fazio, Carlo Freccero, Andrea, e tutti quelli del ...

Governo: Orlando, 'interesse nazionale Meloni ha più a cuore la propaganda' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Governo: Orlando, 'tassi Bce, niente soldi, caos migranti ... La Svolta

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Cronaca della giornata: la Bce alza ulteriormente i tassi rischiando la recessione, mancano i soldi per il taglio al cuneo fiscale e per la sanità, l’immigrazione è fuori ...Lo ha riferito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato.L’ex sindaco di Palermo: “Io disponibile a dare il mio contributo, capiremo come si muoverà il partito. Sul Mezzogiorno I dem non hanno battuto un colpo. Al ...