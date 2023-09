Governo | Meloni | ' obiettivo è rimanere in carica per molti anni'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Budapest, 14 set. (Adnkronos) - "delinper lunghi, che è una cosa rara in Italia", ha sottolineato la premier Giorgiaintervenendo al Budapest Demographic summit. La presidente del Consiglio ha citato ildi Viktor Orban, presente in platea al Museo delle belle arti, come modello di stabilità.

... un'altra tegola cade sul memorandum con la Tunisia firmato da Ursula von der Leyen insieme a Giorgiae l'olandese Mark Rutte. Iltunisino nega l'autorizzazione a entrare nel paese ...La premier è stata troppo morbida "ci ha provato, giustamente, con la via diplomatica a ... Ieri sono arrivati 121 barchini e 6.000 migranti, ildella Tunisia, è evidente, ha dichiarato ...Articolo in aggiornamento Giorgiaè volata a Budapest per partecipare al Demographic Summit di Budapest. Qui, ha incontrato ... Fanno parte del cuore della politica delitaliano, il cui ..." Con ilè finita la vecchia e fallimentare politica delle passerelle , di cui i tanti cittadini onesti sono profondamente stufi. Lo Stato risponde colpo su colpo a criminali e ...

Bocchino sul familismo nel governo Meloni: «Solo militanza comune, nelle sezioni ci si innamorava. È una... Corriere della Sera

Governo Meloni, opzioni per le pensioni: staffetta generazionale e Opzione Donna Il Sole 24 ORE

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Oggi Giorgia Meloni partecipa al Budapest Demographic Summit svelando chiaramente al suo elettorato e a tutta l’Europa il volto conservatore del proprio governo. Mentre l’ ...Giorgia Meloni: «Vogliamo governare a lungo e aumentare le nascite. Combattiamo per difendere le famiglie e Dio». Sono questi i concetti chiave esposti dal premier ...Budapest, 14 set. (Adnkronos) – “Obiettivo del governo è rimanere in carica per lunghi anni, che è una cosa rara in Italia”, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni intervenendo al Budapest ...