Goran Pandev | “A Napoli è stato meraviglioso | Elmas mi ha fatto una confidenza Mazzoleni? non gli parlo più”

, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ..., ex calciatore macedone della Lazio, ha parlato della stagione dei rossoblù in Serie A. I dettagliha parlato a Il Secolo XIX del Genoa. PAROLE - "È stato fatto un mercato ...Commenta per primopunta sul Grifone. Intervistato da Il Secolo XIX nella settimana che porta alla sfida tra Genoa e Napoli, due delle squadre in cui ha militato in carriera, l'ex trequartista macedone ha ...Commenta per primo Nella settimana che conduce a Genoa - Napoli, due delle squadre più importanti della sua carriera,ha parlato anche del nuovo inciampo avuto dall'Italia contro la sua Macedonia. 'La Macedonia ha fatto una grande partita - ha dichiarato al Secolo XIX l'ex trequartista - forse l'Italia ...

Pandev torna su Pechino: "Meritavamo noi! Non ho mai più parlato con Mazzoleni" Tutto Napoli

Pandev: 'Vivo a Genova, ma a Napoli è stato meraviglioso. Sapete che mi dice Elmas' AreaNapoli.it

ForzAzzurri.net - Goran Pandev, ex attaccante di Napoli e Genoa ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato il suo periodo al Napoli ...Goran Pandev, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: "Sono stato benissimo a Napoli, in tre anni abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, ...Goran Pandev, ex giocatore di Napoli e Genoa, si è soffermato sul suo passato in azzurro e sulla sfida di sabato.