GLAM SET! La serata a sostegno della Fondazione IEO - MONZINO a supporto della Ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro ...

Lo scorso 12 settembre, Portrait Milano, nuovo luxury hotel nel cuore del Quadrilatero della Moda, ha ospitato l'attesa charity dinner!, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che permette di destinare l'intero ricavato della serata a sostegno della Fondazione IEO - MONZINO a supporto della Ricerca dell'Istituto Europeo ...Lo scorso 12 settembre, Portrait Milano, nuovo luxury hotel nel cuore del Quadrilatero della Moda, ha ospitato l'attesa charity dinner! , un appuntamento che si rinnova ogni anno e che permette di destinare l'intero ricavato della serata a sostegno della Fondazione IEO - MONZINO a supporto della Ricerca dell'Istituto Europeo ...La ricerca scientifica si supporta (anche) con un tocco di '!' Sono stati raccolti oltre 600.000 euro durante la charity Dinner "!" tenutasi a Milano a favore della Fondazione IEO - MONZINO di Redazione online 'S ostenere la Ricerca significa costruire il futuro di tutti e tutte noi e non smettere di investire sul ...... reboot del disaster movie Twister , in cui dividerà ilcon Daisy Edgar - Jones, Glen Powell ed ... Totally Killer cala tutti i cliché tipici degli slasher movie in un'atmosferaed inusuale, ...

Glam Set!, una serata a favore della ricerca Vanity Fair Italia

La ricerca scientifica si supporta (anche) con un tocco di "Glam!" Io Donna

Il fundraising si è tenuto durante la charity dinner «Glam set!», organizzata in collaborazione con Cnmi-Camera nazionale della moda italiana. Tra i brand contribuenti Brunello Cucinelli, Ferragamo, G ...47 tavoli di gala e 480 ospiti hanno permesso di raccogliere oltre 600.000 euro, che saranno devoluti ai programmi di ricerca scientifica di Fondazione IEO-MONZINO ...La serata è stata organizzata in collaborazione con la Camera nazionale della moda italiana, con il sostegno di Cenacolo Artom e di Medavita ...