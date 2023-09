Giulia Salemi in Rai dopo l’addio al Grande Fratello | ecco dove sarà

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 14 settembre 2023)alsbarca in Rai.vedremo l’influencer e conduttrice? L’indiscrezione arriva dal profilo Twitter di Giuseppe Candela e rende felici tutti gli estimatori.in RaialSecondo il giornalista, infatti, propriosbarcherà nel cast de La Vita in diretta per quanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.