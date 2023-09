Giudici | novità e talenti | X Factor 2023 torna più forte che mai!

(Di giovedì 14 settembre 2023) Xsi appresta a rire, con una serie disulle modalità di svolgimento. Nel corso di questo programma, saremo testimoni delle performance di nuovi, conesperti pronti ad accompagnare e valutare ogni tappa del percorso. Sarà una nuova, emozionante esplorazione nel mondo della musica. Quando inizia X, il rinomato show Sky Original, si prepara a debuttare giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW. Ancora una volta l’Allianz Cloud di Milano è il luogo che ospita le Audition, segnando l’inizio di un percorso eccitante culminante con la selezione dei 12 finalisti per i Live, previsti dal 26 ottobre. La band diper l’edizione ...

approfondimento X Factor 2023 inizia giovedì 14 settembre: tutte leFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti TV Show X Factor 2023, chi sono idell'edizione 17. FOTO Confermati ...Domani alle 21.15 su Sky Uno torna X Factor, la qual cosa non è una grande, succede da anni e anni e anni. Nel caso specifico l'attesa è spasmodica (si fa per dire) e ...al bancone dei......edizione del programma musicale di successo che quest'anno vede diverse. Alla conduzione c'è ancora Francesca Michielin che ha preso il posto di Ludovico Tersigni . I quattrosono ...X Factor 2023: ecco tutte lein previsione per la nuova stagione Idi X Factor 2023: un'ottima squadra X Factor 2023: quali sono leche ci dobbiamo aspettare dal programma Se anche voi volete saperlo, e non ...

X Factor 2023 inizia giovedì 14 settembre: tutte le novità su giudici e cast Sky Tg24