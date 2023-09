Giselda Torresan e la ferita ancora aperta | spunta l’ex | “Ho sofferto moltissimo”

(Di giovedì 14 settembre 2023)apre il cuore e si racconta nella casa del Grande Fratello: la gieffina racconta la sua storia finita maleapre il cuore e si racconta nella casa del Grande Fratello. L’operaia, sbarcata dalla porta rossa lo scorso lunedì, sta via via trovando spazio nei cuori del pubblico e nelle scorse ore ha iniziato ad aprirsi, raccontando nella Casa alcune delle sue esperienze passate, tra le quali spicca una storia finita male. Un rapporto che stando alle parole della veneta però sarebbe naufragata dopo sei anni di storia. “Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come hoio, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma” sono le parole della ragazza. Nella conversazione ha poi preso ...

Tempo di confessioni peral Grande Fratello . A poche ore dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la giovane e amata concorrente della nuova edizione si è raccontata senza filtri parlando per la prima volta ...Leggi Anche 'Grande Fratello', ecco le schede dei concorrenti Leggi Anche 'Grande Fratello', l'amore secondo Grecia Colmenares e Angelica Baraldiscottata dall'amoreha confidato alle coinquiline che la loro relazione, durata cinque anni, non è finita bene. Ha sofferto moltissimo a causa sua, tanto che adesso ha paura di innamorarsi. Beatrice cerca di ...si è raccontata ai suoi compagni d'avventura della Casa del Grande Fratello svelando alcuni dettagli sulla sua vita privata e la sua (unica) relazione d'amore che l'ha fatta soffrire ...Tra i nuovi concorrenti nip del Grande Fratello c'è, operaia turnista di un'azienda di Borso del Grappa. Su di lei si sono diffuse diverse indiscrezioni, l'ultima delle quali potrebbe gettare una nuova luce sul futuro della ...

Il collega di Giselda Torresan mima un rapporto orale in diretta, il GF non fa in tempo a censurare Fanpage.it

Gf, Giselda Torresan non ha detto tutta la verità sul suo lavoro: cosa hanno scoperto Today.it

Angelina Baraldi del “Grande Fratello” avrebbe mentito sui reali rapporti che intercorrono con la sua famiglia d’origine ...Nonostante il collegamento con i colleghi operai … Leggi tutto “Grande Fratello, Giselda Torresan si è licenziata dal lavoro di operaia, ma in trasmissione non lo ha detto” ...Nella casa del Grande Fratello, Giselda Torresan ha parlato per la prima volta del suo passato sentimentale. È stata fidanzata con un uomo per circa sei anni, poi non ha più avuto nessuno. Il motivo: ...