Giovedì nero per la sicurezza sul lavoro | cinque morti in tutta Italia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Giornata nera sul piano delladelquella di oggi, da nord al sud d', convittime in distinti episodi. Le tragedie sul luogo disono avvenute ad Arzano nel Napoletano, a Salerno, Napoli, a San Polo di Piave nel Trevigiano e all'aeroporto di Bologna. Nel dettaglio ad Arzano, in provincia di Napoli, un operaio di 43 anni, Giuseppe Lisbino, di Frattaminore, è precipitato dal tetto di un capannone, sul quale stava montando un impianto di pannelli fotovoltaici. Un volo di 10 metri che non gli ha lasciato scampo. A Napoli ha perso la vita un altro operaio, Giuseppe Cristiano di 66 anni, dove in circostanze ancora da chiarire è stato travolto da un camion per la raccolta dei rifiuti guidato da un collega che non si sarebbe accorto della sua presenza. È successo nel deposito ...