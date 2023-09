L'invito ai cittadini giunge da Antonio Maimone, padre delucciso: "Per tutte le persone che amavano mio figlio Francesco Pio, che lo portano nel cuore, si celebra una messa alla ...Incidente è avvenuto nello stesso punto in cui nel mese di marzo era morto un, anche lui in moto . Era stato urtato da un camion, e per lui non c'era stato più niente da fare. Su ...... e tutto ciò che si può definire innovazione' - esordisce così ilChristian Esposito, ... lontani l'uno dall'altro' - dice Salvio, padre,e poeta - 'la famiglia è importante, ed il ...... 37 che, assieme al marito Alessio, 47 anni,, daranno il massimo per accontentare a 360 ...alimentari è stato pensato e rafforzato proprio per consentire anche ad una clientela non più...

Giovane pizzaiolo dell'anno, un altro mese per presentare le candidature ilmattino.it

Giovane pizzaiolo dell'anno: il Mattino lancia i suoi talenti, ecco come partecipare ilmattino.it

Piccola proroga per presentare le domande al contest del Mattino che eleggerà il giovane pizzaiolo dell'anno. C'è tempo infatti sino al 15 ottobre per presentare le domande.NAPOLI – Una messa, domani nel quartiere di Pianura di Napoli, ricorderà Francesco Pio Maimone ucciso con un colpo di pistola al petto, a soli 18 anni, durante un litigio scoppiato futili motivi nei ...L'invito ai cittadini giunge da Antonio Maimone, padre del giovane pizzaiolo ucciso: "Per tutte le persone che amavano mio figlio Francesco Pio, che lo portano nel cuore, si celebra una messa alla ...