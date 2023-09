Giovane ferito a colpi d’arma da fuoco a Pozzuoli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte un 24enne diè statocon un colpo di pistola al polpaccio. Il fatto è accaduto nella cittadina flegrea. Il 24enne è stato soccorso e portato all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale Compagnia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un, alla guida della sua moto, è finito al Pronto Soccorso, a seguito di uno scontro con un'... Ilè stato subito assistito dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale in codice verde. ...Ilfuggitivo era stato successivamente rintracciato dai carabinieri in stato confusionale e: era stato trasportato in ospedale e posto in stato di arresto. Era poi emerso che si era ...Purtroppo non ce l'ha fatto Umberto D'Annunzio, ildi 23 anni di Casalanguida che domenica scorsa era statoaccidentalmente da un colpo di fucile. Come riporta ChietiToday , il 23enne è deceduto nell'ospedale 'Santo Spirito' di Pescara ......23 anni di Casalanguida che domenica mattina si eraalla testa con un colpo di fucile. Non c'è stato il miracolo in cui in tanti speravano. I medici dell'ospedale di Pescara, dove il...

Schianto auto-moto, giovane in gravi condizioni GenovaToday

Morto in ospedale il giovane di Casalanguida ferito accidentalmente da un colpo di fucile IlPescara

Il ragazzo è stato intubato e portato all'ospedale San Martino in codice rosso. L'incidente è avvenuto in via Pra' ...la giovane presentava una profonda ferita alla caviglia destra, in corrispondenza del tendine d'Achille, mentre il suocero una lussazione alla spalla. I militari dell'Arma, grazie al racconto delle ...Una tragica vicenda si è verificata ieri sera lungo la fascia costiera giuglianese, a Varcaturo. tutto è accaduto poco dopo le 21.