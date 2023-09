Giornata mondiale del Cuore | giovedì 28 e venerdì 29 visite gratuite al Ruggi

Al via la prima edizione di SAFE - T l'evento che celebra lasulla sicurezza del paziente e presenta le principali innovazioni introdotte a livello internazionale per la prevenzione degli errori clinici. È stata questa l'occasione per ...Il progetto 'Cambiamo rotta', presentato a pochi giorni dalladei tumori ginecologici che cade il 20 settembre, è promosso con il patrocinio di Acto Italia, Alleanza contro il ...... secondo il modello della storicaper la pace convocata da san Giovanni Paolo ii ad Assisi ...tzing, insieme a Jerry Pillay, segretario generale del Consigliodel World Council of ...In occasione della 'del Cuore', che si celebra il 29 settembre, il Nosocomio Salernitano infatti, in qualità di Ospedale con il Bollino Rosa di Fondazione Onda, aderirà all' (H) ...

Al don Uva screening gratuito per i malati di Alzheimer FoggiaToday

Giornata mondiale dell'Alzheimer: da Brescia trattamenti con la stimolazione elettrica. E si apre uno spiragli ilmessaggero.it

Presentato il Libro bianco di Acto Italia - Schillaci, 'prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico tempestiva linee strategiche del Pon 2023-2027' ...e dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AgeNaS), in coincidenza con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), promossa a livello internazionale ...Il Manifesto di Gioco per sempre, progetto ideato e realizzato da Assogiocattoli, diventa racconto.