Giornalista molestata in diretta come Greta Beccaglia | i casi che non si devono ripetere

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 settembre 2023) Isa Balado stava lavorandoreporter per il canale tv Cuatro. Stava seguendo inun caso di furto in un negozio nel quartiere Lavapiés di Madrid per conto di del programma En boca de todos, quando, all’improvviso, un uomo le si è avvicinato da dietro e le ha palpeggiato il fondoschiena. Un episodio avvenuto in Spagna, ma i cui echi non possono non ricordarci il caso dellanello stesso modo dopo Empoli-Fiorentina, la sera del 27 novembre 2021. Isa Balado, laspagnolaintv Isa Balado è unaspagnola che lavora per il programma televisivo En boca de todos, in onda sul canale Cuatro ed è stata suo malgrado protagonista e vittima ...