Giorgia Meloni | “Serve una grande battaglia per difendere valori famiglia e Dio”

(Di giovedì 14 settembre 2023)“una” per “la”, perchélasignifica “Dio, la nostra identità e tutto quello che ha contribuito a costruire la nostra civiltà”, ha detto la presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento in inglese al Budapest Demographic summit. “Viviamo in un periodo in cui tutto quello che apprezziamo è esposto a degli attacchi. Questo è pericoloso per la nostra identità nazionale, religiosa, familiare. Questo nuovamente richiama l’attenzione sui nostri diritti e deve far scaturire la forza peri nostri diritti” perché “senza questa identità non siamo altro che meri numeri”, ha aggiunto la premier.