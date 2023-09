Giorgia Meloni | «La nostra identità nazionale | famigliare e religiosa è sotto attacco»

Corrado Formigli riprende Piazza Pulita da dove l'aveva lasciata, attaccando. Il conduttore, aprendo la puntata, ha messo nel mirino il premier con toni duri: 'Lei non vuole venire nella mia trasmissione e ha vietato a tutti gli esponenti del partito di venire ...Roma, 14 set. "e Matteo Salvini "facevano decine di post al giorno" sull'immigrazione, "ora fischiettano". Così Giuseppe Conte alla festa di Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni.Salvini: "Lavoro sovrumano di' "comunque ha fatto e continua a fare un lavoro sovrumano", dice Salvini. "Penso chea livello nazionale e internazionale stia restituendo una ...e Matteo Salvini 'facevano decine di post al giorno' sull'immigrazione, 'ora fischiettano...'. Così Giuseppe Conte alla festa di Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni.

Elly Schlein commenta così le parole di Giorgia Meloni durante il summit con Orbán La7

“Quello che abbiamo visto è il fallimento della mediazione di Giorgia Meloni con i suoi alleati nazionalisti polacchi e ungheresi. Non solo non protesta per la mancanza di solidarietà sull’accoglienza ...Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Per disonestà Giorgia Meloni quando parla del superbonus non dice mai il ritorno che c'è stato: 88 miliardi investiti e 200 miliardi di ritorno, più i posti di lavoro ...Elly Schlein, segretaria del Pd, ha detto che la linea del governo Meloni sull’immigrazione è un “fallimento”, come ha mostrato la crisi di sbarchi a Lampedusa: con un decreto il governo ha ...