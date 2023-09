Giorgia Meloni | Governo forte e coeso | sarà in carica molti anni - Ungheria esempio perfetto contro calo demografico

La Berti, infatti, viene citata dal presidente del Consiglioin una foto in cui sorride con il premier britannico Rishi Sunak che le chiedeva "Who's Orietta Berti" e, per tutta ..."Le politiche migratorie disono fallimentari: gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso, l'accordo con la Tunisia si sta rivelando un flop. In Europarimane con il cerino in mano, dilaniata ...... perché difendere la famiglia significa "difendere Dio, la nostra identità e tutto quello che ha contribuito a costruire la nostra civiltà", ha detto la presidente del Consiglio, nel ..."Mi piacerebbe una bella intervista ada donna a donna", confessa poi alla presentazione. "Quest'anno - spiega la conduttrice - ci sarà più spazio per l'attualità. Durante la pandemia ...

Settemila migranti a Lampedusa e Salvini apre la caccia a Meloni (di A. De Angelis) L'HuffPost

La premier a Budapest per il Demographic Summit: una quota di migrazione legale è necessaria e può dare un contributo all'economia, ma non ...Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Budapest, torna a schierarsi contro le famiglie non tradizionali e contro "il sentimento anti-familiare" che secondo il premier "è molto preoccupante".(Adnkronos) - "A occhio no". Con queste parole il vicesegretario della Lega Andrea Crippa risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la strategia finora adottata dalla presidente del Consiglio, ...