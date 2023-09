Giorgia Meloni | «Combattiamo per difendere le famiglie | Dio e l’identità»

"Le politiche migratorie disono fallimentari: gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso , l'accordo con la Tunisia si sta rivelando un flop", scrive Conte sui social. Nel video ...La famiglia e le sfide demografiche sono due temi chiave per il Governo e per l'agenda europea. Lo ha ribadito la Presidente del Consigliointervenendo al Demographic Summit di Budapest Questi due temi - ha sottolineato - rappresentano il " cuore della politica del governo italiano, il cui obiettivo primario è avviare un ...Così, a quanto si apprende, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , si è messa in " stretto contatto " con la premier italianain merito all'emergenza ...Lo ha detto il presidente del Consiglio,, in un videomessaggio al Forum "Risorsa Mare", che si tiene a Trieste, promosso dal ministro Nello Musumeci e organizzato da The European House ...

“What vita privata”. I ‘sacrifici’ di Giorgia nelle confessioni da Vespa la Repubblica

Budapest, 14 set. (Adnkronos) – Serve “una grande battaglia” per “difendere la famiglia”, perché difendere la famiglia significa “difendere Dio, la nostra identità e tutto quello che ha contribuito a ...La situazione attuale della migrazione "ci sottolinea una volta ancora le sfide che abbiamo e gli sforzi che dobbiamo mettere in campo. (ANSA) ...(Teleborsa) - Questo governo ha deciso di lavorare perché venga finalmente riscoperta e valorizzata la dimensione marittima e la millenaria vocazione agli scambi commerciali della nostra nazione". Cos ...