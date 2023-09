Giorgia Meloni a Porta a Porta | Il Ponte lo famo

Per, invece, "i ricollocamenti sono una coperta di Linus: la questione è fermare gli arrivi in Italia", ha detto la presidente del Consiglio ospite di Bruno Vespa. Nessuna "sorpresa", ...... Attività di Governo -- Il Presidentesarà a Budapest per partecipare al Budapest Demographic Summit e per l'incontro con il Primo Ministro, Viktor Orbàn Forum Risorsa ...Una decina di giorni fa c'era stato un altro intervento a Caivano e la presidente del Consiglio,, aveva annunciato che sarebbe stato solo l'inizio. Continua a leggere su Tg. La7.it - ...Lo ha detto la presidente del Consiglionell'intervista rilasciata a Bruno Vespa per Cinque minuti e Porta a porta su Rai 1, in cui ha parlato a tutto tondo dei temi caldi del governo: ...

Settemila migranti a Lampedusa e Salvini apre la caccia a Meloni (di A. De Angelis) L'HuffPost

Una decisione che, in parte, poteva essere considerata sorprendente, ma non per Meloni: “Io me lo aspettavo, almeno in parte” – afferma il residente del Consiglio – “Noi abbiamo qualche tempo fa ...Lo scontro tra i due soci di maggioranza ieri è stato plastico. Sull’incarico all’ex premier, Salvini taglia corto ...Sono passati soltanto 9 giorni dal blitz interforze che, lo scorso 5 settembre, al Parco Verde di Caivano, fece seguito alla visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita nel quartiere ...