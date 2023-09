(Di giovedì 14 settembre 2023) Le parole di Bruno, ex attaccante del Napoli, su: «Puòil centroavanti, le caratteristiche le ha» Rivitalizzato dalla Nazionale, dove Spalletti gli ha affidato il ruolo dial posto di Immobile in Italia-Ucraina, Giacomochiede più spazio anche nel club. Ecco cosa pensa Bruno, che del Napoli è stato attaccante quando c’erano Maradona e Careca. Le sue parole si trovano su La Gazzetta dello Sport. IL RUOLO DI– «É una punta centrale, non ha il passo per agire sulla fascia dove servono fisicità e resistenza maggiori. É un grande attaccante, che sa finalizzare e far giocare la squadra. A volte si pensa solo alle dimensioni diquando si pensa a questo tipo di calciatore, le ...

L'EX - Bruno Giordano: "Raspadori è un grande attaccante, sarebbe ... Napoli Magazine

Giordano: «Raspadori è un centravanti, non bisogna essere Haaland per fare il 9» Calcio News 24

Bruno Giordano, ex attaccane del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Quale versione di Raspadori l’ha convinta di più per ora: centravanti o esterno "È una punta centrale, ...Bruno Giordano ha vestito la maglia del Napoli per tre stagioni dal 1985 al 1988, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia, entrambe nel 1987. Quale versione di Raspadori l’ha convinta di più per ora: ...Secondo il quotidiano in quel ruolo scalpitano anche Eljif Elmas e Giacomo Raspadori, ma il danese sembrerebbe essere in vantaggio. TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Jesper Lindstrom ver ...