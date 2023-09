Giochi | una 53enne di Napoli vince un Jackpot di quasi 7mila euro

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande gioia a Volla, in provincia di, dove unasi è aggiudicata una vincita digrazie a Bingo75, il nuovissimo gioco firmato tombola.it. Come riferisce Agipronews, la donna ha centrato ilgrazie a una giocata del valore di 2,40con il numero 23. Su tombola.it, oltre a Bingo75, presenti tanti altridi bingo e un’offerta di intrattenimento 24 ore su 24: tante sale chat gratuite, una sezione dedicata interamente al gioco responsabile, i Chat Moderator, la community di bingo più grande d’Italia e per il mese di settembre un montepremi di oltre 150 milatra premi garantiti e bonus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

