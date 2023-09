Gianni Sperti poco lucido contro Aurora Tropea | l’attacco alla foto nuda è inaccettabile

(Di giovedì 14 settembre 2023) Se è vero che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare una pulizia generale nei programmi Mediaset, è chiaro cha abbia dimenticato di passare lo straccio nello studio di Uomini e Donne.non è chiaramente per la padrona di casa Maria De Filippi né per il suo gruppo di autori formidabile, ma per alcune delle uscite sempre più spesso inadatte...

Immancabile l'intervento diche si scaglia contro Manuel, esaltando invece la coerenza e l'atteggiamento di Francesca e spingendo la giovane a farci un 'pensierino' alla proposta di ...Vi mostriamo la foto di Aurora Tropea che oggi a Uomini e Donne ha tanto fatto scandalizzare...Ha litigato con quasi tutti i partecipanti, da Armando Incarnato fino ad arrivare a. Quest'ultimo non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Aurora. Nella puntata di oggi, ...Nella puntata odierna di Uomini e Donne , subito dopo un confronto acceso tra Aurora Tropea e, Maria De Filippi ha dato l'opportunità a un uomo del gruppo dei partner maschili di presentarsi per la prima volta. Quest'uomo, di nome Andrea , è originario della Sicilia ma ...

«Ma l’emancipazione dove sta» La stoccata di Gianni Sperti non ha lasciato indifferente la dama del Trono Over che ha replicato. «Io sono una persona umilissima. Guarda l’Instagram di altre persone o ...Ma non è tutto, perchè Gianni Sperti ha poi rincarato la dose accusando Aurora di aver postato su Instagram una foto nuda: "Invece di preoccuparti della mia dolcezza, perché non ti preoccupi di compra ...Aurora Tropea ha deciso di replicare ancora una volta contro Gianni Sperti, che l'ha presa di mira per le foto osé o senza veli sui social.