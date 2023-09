GF Vip | novità nella programmazione | ecco quando andrà in onda

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 14 settembre 2023) Manca solo qualche giorno alla messa indel reality di Canale 5. Il GF Vip tornerà dal prossimo 11 settembre in prime time su Mediaset. Alfonso Signorini è pronto per tornare al timone del programma, che già subisce un cambio diancor prima dell’inizio. Alfonso Signorini è pronto per il suo ritorno nello studio di Cinecittà, che quest’anno ha anche spostato la sua location principale. Per il conduttore sono stati mesi impegnativi alla ricerca di un nuovo cast che avrebbe soddisfatto le aspettative di Pier Silvio Berlusconi, che si è dato da fare per fare puliziarete televisiva. Ma ancor prima della messa inil GF Vip subisce già qualche cambio di. Le ultimesulla nuova edizione del GF Vip, foto Ansa – VelvetGossipAlfonso Signorini ...