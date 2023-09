“GF Vip 8” | concorrente già a rischio squalifica? Scoppia la bufera sui social

Leggi su tvzap

(Di giovedì 14 settembre 2023) News tv. GF 8, si mette male ora per il: esplode l’ira del pubblico – La Casa più spiata di Italia attira come una calamita l’attenzione dei telespettatori. Dando un’occhiata suiè evidente la curiosità del pubblico per i nuovi concorrenti. C’è nello specifico un personaggio, non appartenente al mondo dello spettacolo, che sta facendo particolarmente discutere. Stiamo parlando di Paolo Masella, il macellaio, che potrebbe rischiare già la. Ecco perché… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 8”, ira del pubblico sul macellaio Paolo dopo le brutte parole in diretta Leggi anche: “GF Vip 8”, scatta la censura della regia su Rosy Chin “GF Vip 8”,? Uscita infelice su Alex Schwazer Il “GF Vip 8” ha ...