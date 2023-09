Genoa | Preziosi Ignora il Napoli | “Milan | Inter e Juve per lo scudetto”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Enrico, esprime le sue previsioni per loescludendo il: “in pole” CALCIO. Enrico, ex presidente del, ha offerto le sue previsioni per la stagione di Serie A in una dettagliatavista pubblicata su Tuttosport. Sorprendentemente, il, campione d’Italia in carica, è stato escluso dalla sua lista di favoriti per lo, nonostantesi sia più volte dichiarato un tifoso del club partenopeo.: la Sorpresa del Campionato? Parlando del Grifone,ha elogiato Gilardino e l’effetto positivo che ha avuto sulla squadra: “Gilardino e il ...

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Onofri, allenatore ed ex calciatore del. Di seguito, un estratto ...Ci sarà qualcuno da temere tra le file delper la sfida di sabato "Direi che, per adesso, è ... Dotato di velocità e tecnica, può offrire palloniper Victor Osimhen". Qual è il ruolo ...L'ex patron del, Enrico, ha parlato dei suoi ex giocatori al Grifone, oggi diventati allenatori di squadre di Serie A. Il focus di, ai microfoni di Tuttosport , è stato su Thiago Motta ed ...Enrico, ex presidente del, non è di questo avviso : "I l colpo Lukaku non basta a Mourinho per colmare il gap con le altre ". E quelle del famoso imprenditore, non sono le uniche ...

Tuttosport - Preziosi: «Il Genoa può essere la rivelazione del campionato» - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Preziosi: "Gilardino e il Genoa vi sorprenderanno" Tuttosport

Intervenuto davanti ai microfoni di Tuttosport, l’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha voluto dire la sua in merito alla corsa scudetto. Ecco le sue parole:” Il Milan in estate si è mosso molto ...Genoa-Napoli, dove vedere la gara valida per la quarta giornata di Serie A 2023/24: Sky o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni.Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato al Tuttosport di alcuni argomenti calcistici del suo periodo in rossoblù, sostenendo anche la bravura di Ivan Juric ...