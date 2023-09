Genoa | l'agente di Dragusin | 'Colloqui continui con la Premier | pronti 40 milioni'

Enrico Preziosi , ex presidente del, non è di questo avviso : "I l colpo Lukaku non basta a ... Secondo quanto dichiarato dal suoai microfoni di CalcioNapoli24Live, sul centrale ...A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Vittorio Tosto , doppio ex- Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieGaetano Fedele ,Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: "Ricordo benissimo l'inizio di Sarri, ci fu un confronto con i giocatori per cambiare sistema di gioco, magari potrebbe darsi che questo ...Commenta per primo Cullato per un paio di giorni il sogno deldi portare in rossoblù il Papu Gomez sembra infrangersi definitivamente nelle parole del suo. Intervistato da Tag24 Giuseppe Riso ha risposto così a chi gli chiedeva lumi sul futuro del ...

Genoa, niente Papu Gomez. L'agente: 'Non torna in Italia' | Mercato Calciomercato.com

Napoli, l'agente di Zanoli incontra il club: il Genoa spera ancora Calciomercato.com

Genoa in campo in vista del Napoli, ecco quanto si apprende dal report ufficiale: "Particolari di gioco. Cura della fase di attacco e di difesa. Al ‘Signorini’ si stanno intensificando le prove per la ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vittorio Tosto, doppio ex Genoa-Napoli ...Tiene sempre più banco il caso Elmas in quel di Napoli: l'agente del macedone lancia un chiaro messaggio agli azzurri sul futuro del suo assistito ...