Galliani ricorda Berlusconi | “Mi mancano le telefonate con il mio maestro”

A margine dell'evento per il premio Gentlemen Fair Play, Adrianoha voluto ricordare la figura di Silvio Berlusconi . Il presidente del Milan e del Monza, l'uomo con cui l'amministratore delegato ha condiviso 43 anni. Ecco il ricordo del dirigente: "Senza ...La fase due Dopo le firme sugli atti, scatterà quindi la fase due, comeil Corriere della ... smentiti nelle ultime ore da Adriano. E infine quelli su Ei Tower, che potrebbe ...La fase due Dopo le firme sugli atti, scatterà quindi la fase due, comeil Corriere della ... smentiti nelle ultime ore da Adriano. E infine quelli su Ei Tower, che potrebbe ...... dovrà vedersela con Adriano, Ad del Monza Calcio, erede designato dalla stessa famiglia ... 51 anni, sposato con due figli e prossimo a diplomarsi in clarinetto al Conservatorio,gli ...

Galliani ricorda Berlusconi: “Mi mancano le telefonate con il mio ... Pianeta Milan

Monza, Galliani ricorda Berlusconi: “Ho condiviso 43 anni, mi manca mio maestro” ItaSportPress

A margine dell'evento per il premio Gentlemen Fair Play, Adriano Galliani ha voluto ricordare la figura di Silvio Berlusconi. Il presidente del Milan e del Monza, l'uomo con cui l'amministratore ...Premio Gentleman 2023, Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi: le belle parole (dall’inviato a Milano Daniele Grassini) – A margine del Premio Gentlema ...Premio Gentleman 2023, Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi: le belle parole (dall’inviato a Milano Daniele Grassini) – A margine del Premio Gentlema ...