Gaetano “oro” di Napoli | l’agente fa una richiesta

(Di giovedì 14 settembre 2023) Gianlucafinora non ha avuto spazio in questo avvio di stagione, anche perché è da poco rientrato dall’infortunio. Intanto il suo agente torna a parlare e lancia un messaggio a Garcia. Ilsi prepara per ripartire in Serie A, dove gli azzurri proveranno a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta rimediata contro la Lazio. I campioni d’Italia affronteranno al Ferraris il Genoa di Gilardino, in cui il risultato d’obbligo sarà la vittoria. Intantodiè tornato a parlare, ed ha fatto unaesplicita a Rudi Garcia. Giuffredi richiede spazio per il suo assistitoMario Giuffredi, agente di Gianlucae molti altri tesserati del, in questa estate ha parlato molto dei suoi assistiti. ...