Futsal | l’Italia sfida la Slovenia a Eboli Il ct Bellarte | “Coltiviamo i sogni di qualificazione al Mondiale”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Inizia adil percorso della Nazionale italiana diverso il2024 in Uzbekistan. Gli azzurri guidati dal ct Massimilianosfideranno infatti lanell’Elite Round delle qualificazioni mondiali e sperano di partire nel migliore dei modi. “Laci precede di un posto nel ranking Uefa, ma vogliamo competere al massimo livello per alimentare idi. E’ iniziato un nuovo processo, di rinnovamento e ringiovanimento, volto a dare valore alla formazione italiana. Abbiamo obiettivi intermedi da centrare gara dopo gara e, se raggiunti, possono portarci a realizzare certi” ha dichiarato. Appuntamento venerdì 15 settembre, alle ore 20, al PalaSele di ...

A Eboli parte l'Elite Round con vista sul Mondiale. Bellarte: “Un ... FIGC