Fulham | non solo Palhinha | UFFICIALE il rinnovo di Reed

Commenta per primo Nell'ultimo giorno di mercato avrebbe dovuto trasferirsi al Bayern Monaco , poi però ilha trovato il sostituto: ora Joao Palhinha ha rinnovato il suo contratto fino al 2028.Uno di questi è Felix Magath, esperto allenatore (ha guidato, fra le altre, Bayern Monaco, Werder Brema e) che ha scelto l'auto - candidatura, parlando così a NDR : "so quale profilo di ...Il primo , 28 anni, dopo 111 gol in 206 partite con il, si è trasferito in Arabia Saudita, ... più altre due reti annullate (con l'unico neo del rigore sbagliato a Empoli), mac'è dubbio che ...Intercettato dai microfoni dell'emittente ElDesmarque Betis , il classe 2000si è, tuttavia, ... il quale ha accettato il trasferimento ala mercato italiano ampiamente chiuso. Juan Miranda ...

UFFICIALE: Saltato il passaggio al Bayern Monaco, Palhinha rinnova con il Fulham: i dettagli TUTTO mercato WEB

Palhinha-Bayern Monaco non è ancora finita: le rivelazioni dall ... Calciomercato.com

Non solo Joao Palhinha, che oggi ha rinnovato il suo contratto con il Fulham, ma c'è anche Harrison Reed. Il centrocampista inglese si lega ai Cottagers fino al 2027, con opzione per un altro anno.LONDON (AP) — João Palhinha extended his contract at Fulham on Thursday, tying him to the club through the 2027-28 season less than two weeks after he nearly joined Bayern Munich. Palhinha's new deal ...Nell'ultimo giorno di mercato avrebbe dovuto trasferirsi al Bayern Monaco, poi però il Fulham non ha trovato il sostituto: ora Joao Palhinha ha rinnovato il suo contratto fino al 2028.