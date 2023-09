Frosinone | Ibrahimovic | “Non vedo l’ora di entrare nello stadio e vivere le emozioni della gara”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Giovedì mattina ilha tenuto la conferenza stampa di presentazione di due nuovi acquisti: Reinier ed Arijon. Ecco le loro parole, partendo proprio dal brasiliano. “Quando sono arrivato qui, ho saputo che mister Ancelotti aveva parlato di me. Sono felice, perché lui è un grandissimo allenatore ed è il tecnicosquadra che per me è la migliore al mondo, il Real Madrid. Quanto al numero, io gioco sempre con la maglia 19 che rappresenta sia il giorno del mio compleanno che il mio numero fortunato. Ma in realtà non c’era molta scelta tra i numeri ancora liberi. Però il numero 12 è il numero di mia sorella Stefany, che è sempre vicino a me ed è anche il numero di Falcao, uno dei più grandi giocatori di calcio A5 in Brasile e nel mondo. E ancora: “Quando mi è stata fatta la proposta, ho parlato con il mio amico ...

Nell'ultimo turno al cospetto dell'Udinese, ilha interpretato vari schieramenti proprio ... I riferimenti conducono soprattutto ad Okoli, Bourabia, Reinier, Kaio Jorge e, i quali ...Per iluna scommessa che vuole vincere. Senza dimenticare Cuni che in alcune partite può ... Soulé, Caso, Kvernadze, Reinier ed. C'è molta attesa per i giovani talenti ingaggiati ...... match in cui però fu sconfitto dal. Un sorridente Max Allegri e Andrea Agnelli dopo la ... conseguente anche alla cessione di giocatori di alto calibro quali Thiago Silva e, fu ...... Estrada vs Gonzalez (replica) DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023 ore 12:00 Serie A: Udinese -(...00 Serie A: Sassuolo - Verona (replica) ore 13:55 Speciale: L'addio diore 14:21 Rubrica: ...

LIVE TMW - Frosinone, Ibrahimovic: "Convinto a venire dal gioco offensivo di mister Di Francesco" TUTTO mercato WEB

Frosinone, Ibrahimovic si presenta: "Sto bene, ecco in che ruolo mi piace giocare" Fantacalcio ®

Altra giornata di presentazioni in casa Frosinone, dopo Bourabia, Frattali e Okoli. Oggi è stato il turno dei giovanissimi centrocampisti Reinier e Arijon Ibrahimovic. Di seguito le parole dei due ...Il campionato è pronto a ripartire. Dopo la sosta per le Nazionali, nel prossimo weekend il fischietto tornerà su tutti i campi di Serie A. Incluso il terreno di gioco del “Benito Stirpe”, dove il Fro ...Il Frosinone riprenderà ad allenarsi questa mattina dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno ...