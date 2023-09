Frosinone | Ibrahimovic | «Di Francesco pratica un gioco offensivo che si sposa bene con le mie caratteristiche»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Arijon, nuovo acquisto del, ha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi Arijon, nuovo acquisto del, ha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi. PAROLE – «Sono molto felice, mi sono convinto a venire grazie allo stile divisto in tv nelle prime gare. Il misterunche sicon le mie. La condizione fisica? Condizione buona, non so se per 90 minuti ma mi sento pronto a partire dall’inizio anche sein un calcio intenso come quello italiano. Non ho particolari preferenze sul soprannome, vasia Ari che Ibra. Ho scelto il ...

Arijon Ibrahimovic, nuovo acquisto del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi