Frasi sull’allontanarsi per non soffrire per affrontare il distacco

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ci sono situazioni in cui sembra impossibile riuscire ad allontanarsi da qualcuno a cui si vuole e altre nelle quali la soluzione appare come la migliore strada per evitare o smettere di. In alcuni casi, ilavviene anche solo per paura, per un timore personale verso l’altro o verso se stessi. Quando ci si avvicina molto a una persona, cadono le resistenze e più il sentimento diventa profondo, più si ha la percezione di perdere il controllo delle proprie emozioni. Questa sensazione può far spaventare e portare ad allontanarsi dalla persona che ci sta attirando a se. Altre volte accade invece che la vicinanza a qualcuno che si ama, per diversi motivi, porta ae distaccarsene è l’unico modo per smettere di provare dolore. Questo può accadere se si ha una relazione poco equilibrata o se l’altro, per carattere o ...