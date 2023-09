Francesco Totti tuona | “Quel giorno già sarò della Roma” Spunta la data del ritorno

La sfida tra, Vincent Candela e Luca Toni ha tenuto banco nel corso della s econda edizione dell'Italian Padel Awards . Prima, durante e dopo le sfide sul campo da ...Mourinho ti vuole alla Roma "Penso di sì, così ha detto no O avete scritto una stronz...". Cosìa margine della seconda edizione degli Italian Padel Awards al Foro Italico. Pronto ad accettare l'invito di José Mourinho, che vorrebbe una figura di rilievo in società "Ha detto una ...Mourinho ti vuole alla Roma 'Penso di sì, così ha detto no O avete scritto una stronz...'. Cosìa margine della seconda edizione degli Italian Padel Awards al Foro Italico. Pronto ad accettare l'invito di José Mourinho, che vorrebbe una figura di rilievo in società 'Ha detto una ...' Mourinho vuole che lo raggiunga alla Roma Penso di sì, lo ha detto lui no O avete scritto una stro...ta'. Lo dice sorridendo, leggenda della Roma, a margine della partita di padel tra ex calciatori svoltasi prima degli Italian Padel Awards al Foro Italico. 'Mourinho ha detto una cosa, ora aspettiamo', ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi vacanza infinita in attesa del Tribunale TGCOM

Francesco Totti, la famiglia diventa sempre più larga | Notizia clamorosa appena arrivata Il Giornale dello sport

(AreaNapoli.it) "Mourinho ha detto una cosa, ora aspettiamo», aggiunge. Lo dice sorridendo Francesco Totti, leggenda della Roma, a margine della partita di padel tra ex calciatori svoltasi prima degli ...La Roma e Totti potrebbero presto ritrovarsi, con l'ex numero 10 giallorosso che non chiude alla possibilità di entrare nello staff di Mourinho ...(Adnkronos) – Mourinho ti vuole alla Roma “Penso di sì, così ha detto no O avete scritto una stronz…”. Così Francesco Totti a margine della seconda edizione degli Italian Padel Awards al Foro ...