Francesco Corsiglia | uno degli imputati del processo Grillo | è di nuovo sotto accusa per violenza sessuale

Nuova accusa di violenza sessuale per, l'amico 23enne di Ciro Grillo figlio del comico fondatore del M5S a processo con lui per uno stupro di gruppo avvenuto nel 2019 in Sardegna. Il giovane potrebbe andare presto ...Ancora guai giudiziari per, 23 anni (in foto), uno degli amici di Ciro Grillo, il figlio del comico fondatore del M5S, già a processo a Torre Pausania per uno stupro di gruppo avvenuto nell'estate 2019 a ...Peradesso si aggiunge un'altra accusa di violenza sessuale . Ma stavolta è 'di lieve entità '. Il giovane - riporta La Verità - scambia qualche parola con una cittadina genovese. ..., a processo per stupro insieme al figlio del comico genovese, avrebbe importunato una ragazza genovese. La violenza sarebbe avvenuta in una discoteca. Il racconto della ...

Francesco Corsiglia (già imputato nel processo di Ciro Grillo) è nuovamente indagato per violenza sessuale Il Fatto Quotidiano

Francesco Corsiglia (imputato nel processo Ciro Grillo) indagato per abusi a Genova Corriere della Sera

Francesco Corsiglia è indagato con Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria per lo stupro di una ragazza italo-norvegese di 21 anni avvenuto nel residence Cala di Volpe, utilizzato dalla ...È indagato per un'altra violenza sessuale a Genova Francesco Corsiglia, l'amico di Ciro Grillo a processo con lui per un presunto stupro di gruppo in Sardegna ...(ilGiornale.it) I fatti, della nuova vicenda giudiziaria, risalgono allo scorso luglio. Per questa ragione Francesco Corsiglia è nuovamente indagato per violenza sessuale questa volta dalla Procura ...