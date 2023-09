Francesco Corsiglia | perché l’amico di Ciro Grillo è indagato per violenza sessuale «di lieve entità»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nei confronti di24enne dia processo con lui in Sardegna, c’è un’altra accusa di. Ma stavolta è «di». Tutto, racconta oggi La Verità, comincia nella discoteca Estoril che si trova sul lungomare di Genova. Il giovane scambia qualche parola con una cittadina genovese. Lei è una sportiva agonista e ha un piercing sul capezzolo. A un certo puntosposta la spallina dal top facendo scoprire il seno della giovane. Che rimane seminuda in pista davanti al personale del locale. A quel punto lei, 19 anni, reagisce con veemenza. E arriva a «usare la forza» contro. Scatenando un parapiglia che alla fine attira l’attenzione ...

Si moltiplicano i guai giudiziari per Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo, accusato insieme al figlio del fondatore del M5S di aver abusato di una giovane italo - norvegese nel 2019 in un residence in Sardegna. Rischia di dover ripartire da capo il processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Uno dei tre giudici del collegio, Nicola Bonante, ha ottenuto il trasferimento al Tribunale di Bari e se non dovesse ricevere l'applicazione al dibattimento fino ...

Francesco Corsiglia, già a processo insieme all'amico Ciro Grillo per violenza sessuale, è indagato per abusi ai danni di una ragazza di 19 anni a Genova.