Francesca Fialdini torna a parlare dei suoi capelli corti

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 settembre 2023)ta adel suo nuovo taglio difra le pagine di DiPiù Tv. Un taglio che per molti è stato un coming out ma che così non è. “Me la sono presa, ma non per le illazioni che hanno fatto, ma perché è ridicolo associare la lunghezza deiai gusti s3ssuali delle persone. E poi è da vigliacchi nascondersi dietro la tastiera di un computer. Se qualcuno mi dicesse la stessa cosa incontrandomi al bar gli direi che non sono affari, ma gli stringerei la mano per la franchezza. Non accontenterò chi mi rivuole con ilunghi. Li lascio. Portavo icosì anche a vent’anni, quando cantavo in un gruppo rock e mi ispiravo a cantanti bellissime che portavano i ...