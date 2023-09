FOTO | Seth Rollins celebra il podio della PWI 500 dominato dallo Shield

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il Pro Wrestling Illustrated crede certamente nello. I tre wrestler che componevano la mitica stable WWE, sono stati infattiri dell’ultima classifica del PWI500, di cui è stata annunciata oggi la top 10. Non conosciamo le altre 490 posizioni ma basta leggere le prime 3 per rendersi conto di come siano popolate dai 3 membri dello, nell’ordine, Roman Reigns e Dean Ambrose, oggi noto come Jon Moxley in AEW.ha voluto rimarcare questo storico traguardo pubblicando unacaratteristicazione dello, con i pugni congiunti di, Roman Reigns e Dean Ambrose. Una stable che ha riscosso un ...