Formia PNRR | opere definanziate | la consigliera Villa attacca | “si torna indietro economicamente e strategicamente”

FONDI PNRR PERSI, "UN'ALTRA CITTÀ": "ECCO COSA È STATO ... Latina Tu

PD : Disastrosa Gestione del PNRR del governo. A Latina in fumo ... News-24.it

LATINA – Il Governo ha tagliato i fondi del Pnrr ai Comuni Italiani considerando i progetti un carico amministrativo di difficile gestione per gli enti locali. In questo scenario, per Latina e provin ...Ci sarebbero molte opere in provincia di Latina cancellate a causa della modifica del Pnrr. L’allarme viene lanciato dal Partito democratico. «Il Governo Meloni ha definanziato 15,9 miliardi di opere ...Imma Arnone, capogruppo Guardare Oltre a Formia, prende posizione sulla situazione del comune e presenta un’interrogazione Sindaco, per fare il punto sulla situazione dell’organizzazione dell’Ente. “N ...