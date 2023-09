Fondi PNRR | sindaco Maschietto | “Nessun definanziamento | tutte le opere in programma saranno realizzate”

(Di giovedì 14 settembre 2023)– “da parte del Governo ma la proposta di una diversa fonte di finanziamento per una serie di interventi, tra cui anche quelli della Città di, che invece di essere realizzati con le risorse delpossibili grazie aidi coesione. Il Governo, infatti, non ha assolutamente modificato il L'articolo Temporeale Quotidiano.

Con idelci saranno opportunità anche per il mondo della scuola: 'Mi aspetto che ci sia uno stanziamento di risorse per l'istruzione - prosegue - . Anche in Europa hanno capito che i ...Con idelci saranno opportunità anche per il mondo della scuola: "Mi aspetto che ci sia uno stanziamento di risorse per l'istruzione - prosegue - . Anche in Europa hanno capito che i ...E idelIlè già intervenuto sul fronte dei progetti di manutenzione straordinaria con circa un miliardo di euro. Il problema è che devono essere finiti e saldati a maggio 2026, ...L'intervento verrà realizzato grazie aideldestinati al Comune di Santa Sofia che impiegherà 334mila euro del milione e 600 mila euro del bando Borghi. 'Avevamo già in programma di ...

Mafia, la Dia lancia l'allarme: a Roma fondi Pnrr e Giubileo a rischio Italia Oggi

La strettoia dei fondi Ue: solo 8 miliardi utilizzabili subito per coprire i progetti Pnrr Il Sole 24 ORE

Così il Comune ha pensato di impostare un piano, "In bici dalla stazione all'Università", che grazie ai fondi Pnrr per 700mila euro collegherà la stazione ad alcuni dei principali poli studenteschi: ...Le mafie, tuttavia, non si nutrono solo delle note manifestazioni di consenso collettivo; esse incarnano anche quella deviata e deviante `cultura´ fondata sull'esercizio sistematico dell’intimidazione ...riuscendo a cogliere le opportunità offerte dai fondi pubblici nazionali e comunitari (Recovery Fund e Pnrr)”. Insieme alle attività “tradizionali”, come narcotraffico, estorsioni, sfruttamento della ...